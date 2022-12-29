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«Реал» проиграл «Басконии» в Евролиге

«Реал» проиграл «Басконии» в Евролиге
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Испанская «Баскония» одержала победу в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:86.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 28 очков. 21 балл на счету Рокаса Гедрайтиса.

В составе «Реала» 17 очков набрал Габриэль Дек. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов в активе Уолтера Тавареша.

В следующем туре мадридский «Реал» сыграет с «Маккаби» на домашнем паркете. Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:45 мск. «Баскония» в 16-м туре регулярного чемпионата встретится с «Альбой». Матч пройдёт в Германии 5 января, начало запланировано на 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
92 : 86
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Гедрайтис - 9, Ховард - 8, Хоммс - 7, Хенри - 4, Маринкович - 3, Эноч - 2, Диес, Костелло, Котсар, Куруц, Седекерскис, Томпсон
Реал Мадрид: Корнели - 9, Тавареш - 8, Хезонья - 5, Родригес - 3, Уильямс-Госс - 3, Ябуселе - 3, Пуарье - 2, Козёр - 1, Абальде, Дек, Льюль, Муса
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