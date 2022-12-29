«Реал» проиграл «Басконии» в Евролиге

Испанская «Баскония» одержала победу в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:86.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 28 очков. 21 балл на счету Рокаса Гедрайтиса.



В составе «Реала» 17 очков набрал Габриэль Дек. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов в активе Уолтера Тавареша.



В следующем туре мадридский «Реал» сыграет с «Маккаби» на домашнем паркете. Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:45 мск. «Баскония» в 16-м туре регулярного чемпионата встретится с «Альбой». Матч пройдёт в Германии 5 января, начало запланировано на 22:00 мск.