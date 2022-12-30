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Луке Дончичу покорилось историческое достижение в НБА

Луке Дончичу покорилось историческое достижение в НБА
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич покорил очередное достижение в НБА. В последних двух матчах он набрал 95 очков, сделал 33 подбора и отдал 23 результативные передачи. Ранее добиться таких статистических показателей в двух встречах подряд не получалось ни у одного игрока НБА. Об этом информирует NBA on ESPN.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» играл с клубом «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась со счётом 129:114 в пользу «Маверикс». Дончич в этой встрече набрал 35 очков, совершил 12 подборов и отдал 13 передач. Ранее в матче с «Нью-Йорк Никс» (126:121) он набрал 60 очков, а также сделал 21 подбор и отдал 10 передач.

Звезда НБА Лука Дончич принял участие в челлендже с бумагой:

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