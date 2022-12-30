Эксперт: мелькнула мысль, что Йокич лучше Бёрда в атаке

Известный журналист Билл Симмонс высоко оценил игру сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. Эксперт сравнил баскетболиста с легендарным Ларри Бёрдом.



«Бывает так, что человек отличается от других, он обладает невероятным пониманием, невероятным видением. У Николы Йокича всё это есть. Во время матча «Денвера» с «Финикс Санз» в воскресенье у меня впервые промелькнула мысль о том, что, возможно, Йокич на самом деле превосходит Ларри Бёрда в атаке», — приводит слова Симмонса Ann Fire Digital.



В матче с «Финиксом» Никола Йокич набрал 41 очко, совершил 15 подборов и отдал 15 результативных передач.



«Денвер» в текущем сезоне провёл 34 матча регулярного чемпионата, в которых одержал 22 победы и потерпел 12 поражений. Команда располагается на втором месте в Западной конференции и в следующей встрече сыграет с «Майами Хит».