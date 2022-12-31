«Фенербахче» потерпел четвёртое подряд поражение в Евролиге

Итальянский «Виртус» одержал победу в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:88.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стали Марко Белинелли, набравший 18 очков. 14 очков на счету Мама Джайте. 13 баллов набрал Нико Манньон.
В составе «Фенербахче» 26 очков набрал Джонатан Мотли. По 12 очков набрали Ник Калатес и Скотти Уилбекин.
В следующем туре «Фенербахче» сыграет с литовским «Жальгирисом» в Каунасе. Встреча состоится 5 января и начнётся в 21:00 мск. «Виртус» в 17-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Барселоне 5 января, начало запланировано на 22:30 мск.
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