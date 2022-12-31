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«Фенербахче» потерпел четвёртое подряд поражение в Евролиге

«Фенербахче» потерпел четвёртое подряд поражение в Евролиге
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Итальянский «Виртус» одержал победу в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:88.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стали Марко Белинелли, набравший 18 очков. 14 очков на счету Мама Джайте. 13 баллов набрал Нико Манньон.

В составе «Фенербахче» 26 очков набрал Джонатан Мотли. По 12 очков набрали Ник Калатес и Скотти Уилбекин.

В следующем туре «Фенербахче» сыграет с литовским «Жальгирисом» в Каунасе. Встреча состоится 5 января и начнётся в 21:00 мск. «Виртус» в 17-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Барселоне 5 января, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
30 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
92 : 88
Фенербахче
Стамбул, Турция
Виртус Болонья: Белинелли - 18, Джайте - 14, Манньон - 13, Уимс - 12, Мики - 11, Шенгелия - 11, Теодосич - 9, Бако - 2, Пайола - 2, Камара, Лундберг
Фенербахче: Мотли - 26, Калатес - 12, Уилбекин - 12, Гудурич - 11, Адетокунбо - 8, Букер - 7, Пьерр - 7, Махмутоглу - 3, Хэйс - 2, Биберович, Бирсен, Эдвардс
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