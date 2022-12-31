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Результаты всех матчей Евролиги 30 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 30 декабря, турнирная таблица
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Испанская «Барселона» одержала победу над «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Хала Александар Николич — Пионер Холл» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 99:94. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томаш Саторански, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 передач. В составе «Црвены Звезды» отличились Филип Петрушев и Неманья Недович, набравшие по 24 очка.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Панатинаикосом». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 95:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мустафа Фалль, набравший 19 очков. В составе «Панатинаикоса» 30 очков в активе Дуэйна Бэйкона.

Ещё в одном матче игрового дня немецкая «Альба» одержала победу над французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 91:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джалин Смит, у которого 21 очко. В составе АСВЕЛа 14 баллов набрал Шарль Кауди.

В заключительном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:88. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Белинелли, набравший 18 очков. В составе «Фенербахче» 26 очков набрал Джонатан Мотли.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
30 декабря 2022, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
94 : 99
ОТ
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Недович - 24, Петрушев - 24, Митрович - 18, Добрич - 14, Холланд - 7, Бентил - 4, Маркович - 3, Вильдоса, Илич, Кузмич, Лазаревич, Лазич
Барселона: Саторански - 19, Хиггинс - 15, Абринес - 14, Миротич - 12, Веселы - 10, Шанлы - 10, Калинич - 7, Лапровиттола - 7, Да Силва - 3, Йокубайтис - 2, Курич, Тоби
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
30 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
71 : 95
Олимпиакос
Пирей, Греция
Панатинаикос: Бэйкон - 30, Деррик Уильямс - 14, Калаицакис - 5, Григонис - 4, Гудайтис - 4, Ли - 4, Папаяннис - 4, Понитка - 4, Уолтерс - 2, Бохоридис, Манцукас, Хугкас
Олимпиакос: Фалль - 19, Канаан - 17, Папаниколау - 13, Уолкап - 12, Боломбой - 11, Слукас - 11, Маккиссик - 7, Ларенцакис - 5, Блэк, Лунцис, Папас, Питерс
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
30 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
79 : 91
Альба
Берлин, Германия
АСВЕЛ: Кауди - 14, Тайус - 13, Обасоан - 12, де Коло - 10, Мэтьюс - 9, Джексон-Картрайт - 6, Нуа - 6, Фалл - 5, Лайти - 4, Дьо, Полите, Пон
Альба: Смит - 21, Тиман - 14, Ламмерс - 12, Ло - 12, Олинде - 10, Ветцель - 8, Зусман - 7, Блатт - 3, Кумадже - 2, Сикма - 2, Делов, Прочида
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
30 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
92 : 88
Фенербахче
Стамбул, Турция
Виртус Болонья: Белинелли - 18, Джайте - 14, Манньон - 13, Уимс - 12, Мики - 11, Шенгелия - 11, Теодосич - 9, Бако - 2, Пайола - 2, Камара, Лундберг
Фенербахче: Мотли - 26, Калатес - 12, Уилбекин - 12, Гудурич - 11, Адетокунбо - 8, Букер - 7, Пьерр - 7, Махмутоглу - 3, Хэйс - 2, Биберович, Бирсен, Эдвардс
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