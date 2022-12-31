Результаты всех матчей Евролиги 30 декабря, турнирная таблица

Испанская «Барселона» одержала победу над «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Хала Александар Николич — Пионер Холл» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 99:94. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томаш Саторански, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 передач. В составе «Црвены Звезды» отличились Филип Петрушев и Неманья Недович, набравшие по 24 очка.



В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Панатинаикосом». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 95:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мустафа Фалль, набравший 19 очков. В составе «Панатинаикоса» 30 очков в активе Дуэйна Бэйкона.



Ещё в одном матче игрового дня немецкая «Альба» одержала победу над французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 91:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джалин Смит, у которого 21 очко. В составе АСВЕЛа 14 баллов набрал Шарль Кауди.



В заключительном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:88. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Белинелли, набравший 18 очков. В составе «Фенербахче» 26 очков набрал Джонатан Мотли.