37 очков Джоэла Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Орлеан»
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:116.
Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум, набравший 42 очка, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить американского форварда Зайона Уильямсона, который заработал 36 очков, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 37 очков, восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который заработал дабл-дабл: 20 очков, всего один подбор и десять передач.
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 116
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 42, Уильямсон - 36, Эрнангомес - 13, Валанчюнас - 10, Мёрфи - 8, Альварадо - 7, Маршалл - 5, Грэм - 3, Хэйс - 3, Джонс, Дэниэлс, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Темпл
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Харден - 20, Харрис - 14, Мелтон - 11, Макси - 9, Ньянг - 8, Милтон - 6, Такер - 5, Харрелл - 4, Рид - 2, Кинг, Коркмаз, Спрингер, Тибулл, Хаус, Шэмпени
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