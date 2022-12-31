37 очков Джоэла Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Орлеан»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:116.



Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум, набравший 42 очка, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить американского форварда Зайона Уильямсона, который заработал 36 очков, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 37 очков, восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который заработал дабл-дабл: 20 очков, всего один подбор и десять передач.