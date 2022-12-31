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Результаты всех матчей НБА 31 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 31 декабря, турнирная таблица
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31 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 100:119
«Атланта Хоукс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 121:130
«Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» – 132:118
«Милуоки Бакс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 123:114
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Филадельфия Сиксерс» – 127:116
«Денвер Наггетс» – «Майами Хит» – 124:119
«Торонто Рэпторс» – «Финикс Санз» – 113:104
«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 126:125
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 118:112

Во втором матче самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 29 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Деджонте Мюррея, который заработал 20 очков, семь подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал шестой номер американский форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 47 очков, 10 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 19 очков, 17 подборов и одну передачу.

Турнирная таблица НБА
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