Результаты всех матчей НБА 31 декабря, турнирная таблица

31 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 100:119

«Атланта Хоукс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 121:130

«Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» – 132:118

«Милуоки Бакс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 123:114

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Филадельфия Сиксерс» – 127:116

«Денвер Наггетс» – «Майами Хит» – 124:119

«Торонто Рэпторс» – «Финикс Санз» – 113:104

«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 126:125

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 118:112



Во втором матче самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 29 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Деджонте Мюррея, который заработал 20 очков, семь подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал шестой номер американский форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 47 очков, 10 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 19 очков, 17 подборов и одну передачу.