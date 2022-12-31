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Яннис Адетокунбо повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена

Яннис Адетокунбо повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо встал в один ряд с легендарным баскетболистом Уилтом Чемберленом и Элджином Бэйлором, оформив в двух матчах НБА подряд линейку из не менее 40 очков, 20 подборов и пяти результативных передач. Больше такое достижение не удавалось покорить никому.

Сегодня, в ночь на 31 декабря мск, во встрече с «Миннесотой Тимбервулвз» (123:114) Яннис стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл (43 очка, 20 подборов, пять передач), и помог своей команде прервать серию поражений из четырёх матчей. 29 декабря Адетокунбо оформил линейку 45+22+7 в матче с «Чикаго Буллз» (113:119 ОТ).

Видео доступно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Это большой комплимент — быть рядом с этими парнями. Я просто хочу побеждать в каждом матче, поэтому стараюсь выходить на площадку и делать всё, что в моих силах, чтобы играть на предельном уровне», — цитирует Янниса ESPN AR.

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