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Леброн предсказал до матча, что наберёт в свой день рождения 40+ очков

Леброн предсказал до матча, что наберёт в свой день рождения 40+ очков
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ещё до начала матча с «Атлантой Хоукс» (130:121) предполагал, что сумеет набрать не менее 40 очков.

В свой день рождения он стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.

После матча разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шрёдер подошёл к Леброну, когда тот давал интервью, и сказал следующую фразу: «Ты это предсказывал. Слышите, он сказал мне перед игрой, что сможет набрать 40+ очков».

«Да, я сказал ему это перед игрой, поэтому не мог это не сделать. Но, начав матч с реализацией бросков 1 из 5, я не знал, что это всё же произойдёт!» — ответил Леброн.

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