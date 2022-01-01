Результаты всех матчей НБА 1 января, турнирная таблица
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1 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» — 106:123
«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Йорк Никс» — 88: 108
«Оклахома-Сити Тандер» – «Филадельфия Сиксерс» — 96: 115
«Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 116: 101
«Сан-Антонио Спёрс» – «Даллас Маверикс» — 125: 126
«Чикаго Буллз» – «Кливленд Кавальерс» — 102: 103
«Миннесота Тимбервулвз» – «Детройт Пистонс» — 104: 116
«Юта Джаз» – «Майами Хит» — 123: 126
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