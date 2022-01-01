Результаты всех матчей НБА 1 января, турнирная таблица

1 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» — 106:123

«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Йорк Никс» — 88: 108

«Оклахома-Сити Тандер» – «Филадельфия Сиксерс» — 96: 115

«Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 116: 101

«Сан-Антонио Спёрс» – «Даллас Маверикс» — 125: 126

«Чикаго Буллз» – «Кливленд Кавальерс» — 102: 103

«Миннесота Тимбервулвз» – «Детройт Пистонс» — 104: 116

«Юта Джаз» – «Майами Хит» — 123: 126