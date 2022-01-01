Никола Йокич: я играю не ради рекордов и наград

Двукратный MVP НБА центровой «Денвера» Никола Йокич заявил, что играет не ради рекордов и наград.



«По правде говоря, награда MVP, возможно, будет значить для меня немного больше, когда я закончу карьеру. Я не стремился к этому признанию и не думал об этом.



Когда ты чего-то хочешь и получаешь это, ты рад, это логично. Но я даже не думал об этой награде, возможно, поэтому я не так сильно рад.



Должен признаться, что играю не ради рекордов и не ради того, чтобы стать лучшим по трипл-даблам», — цитирует Йокича Eurohoops.

После 35 игр регулярного чемпионата «Денвер» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 23 победы при 12 поражениях. Следующий матч «Наггетс» сыграют дома с «Бостон Селтикс» 2 января (4:00 мск).