Никола Йокич: я играю не ради рекордов и наград
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Двукратный MVP НБА центровой «Денвера» Никола Йокич заявил, что играет не ради рекордов и наград.
«По правде говоря, награда MVP, возможно, будет значить для меня немного больше, когда я закончу карьеру. Я не стремился к этому признанию и не думал об этом.
Когда ты чего-то хочешь и получаешь это, ты рад, это логично. Но я даже не думал об этой награде, возможно, поэтому я не так сильно рад.
Должен признаться, что играю не ради рекордов и не ради того, чтобы стать лучшим по трипл-даблам», — цитирует Йокича Eurohoops.
После 35 игр регулярного чемпионата «Денвер» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 23 победы при 12 поражениях. Следующий матч «Наггетс» сыграют дома с «Бостон Селтикс» 2 января (4:00 мск).
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