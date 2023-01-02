Йокич: набирать очки — не самое главное. Мне нравится влиять на игру разными способами

Двукратный MVP НБА центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал, как изменился его стиль игры по сравнению с предыдущими двумя сезонами.
«У нас вернулся Джамал Маррей, который может набрать 50 очков, Аарон Гордон может набрать 20, 30 или 40, а Майкл Портер-младший может оформить семь-восемь трехочковых. Колдуэлл-Поуп также хорош издали, при этом у нас есть гарантированная энергия со скамейки в лице Боунса Хайлэнда.
У нас новая команда. В этом году я играю по-другому по сравнению с двумя предыдущими, но моя эффективность осталась прежней. Лучшие игроки обычно делают больше всего бросков. Что касается меня, то я всегда беру то, что дает мне игра. Иногда бывает, что я набираю более 40 очков, а иногда даже не набираю и 10. Мне нравится показывать, что набирать очки — не самое главное и что можно влиять на игру разными способами», — приводит слова Йокича Eurohoops.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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