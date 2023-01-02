Даралл Уиллис покинул «Локомотив-Кубань»
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Американский форвард Даралл Уиллис больше не является игроком «Локомотива-Кубань».
Краснодарский клуб воспользовался опцией контракта, позволяющей выйти из текущего соглашения о сотрудничестве с игроком.
26-летний Даррал Уиллис присоединился к «Локо» перед началом сезона-2022/23. Он провел 18 матчей в составе краснодарского клуба в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 11,8 очков, делая 7.1 подбора и 1,7 результативной передачи за 28 минут игрового времени, проводимого на площадке.
«ПБК «Локомотив-Кубань» благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», — говорится на сайте команды
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