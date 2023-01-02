Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даралл Уиллис покинул «Локомотив-Кубань»

Даралл Уиллис покинул «Локомотив-Кубань»
Комментарии

Американский форвард Даралл Уиллис больше не является игроком «Локомотива-Кубань».

Краснодарский клуб воспользовался опцией контракта, позволяющей выйти из текущего соглашения о сотрудничестве с игроком.

26-летний Даррал Уиллис присоединился к «Локо» перед началом сезона-2022/23. Он провел 18 матчей в составе краснодарского клуба в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 11,8 очков, делая 7.1 подбора и 1,7 результативной передачи за 28 минут игрового времени, проводимого на площадке.

«ПБК «Локомотив-Кубань» благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», — говорится на сайте команды

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023