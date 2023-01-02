Йокич объяснил, почему в НБА легче набирать очки, чем в Европе
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал высказывание словенского разыгрывающего Луки Дончича о том, что в европейском баскетболе сложнее набирать очки, чем в НБА.
«В Европе у вас не действует правило трёх секунд для защиты, и это многое отнимает от атаки. Трехочковая линия ближе, поэтому пространства меньше. В свое время я привел сравнение — в Европе это как 10 быков в стойле, и мы всё время сталкиваемся друг с другом, потому что находимся слишком близко. Было странно снова играть в таких условиях, но на самом деле я даже успел к этому привыкнуть на Евробаскете», — приводит слова Йокича Basket News.
Ранее Йокич рассказал, как изменился его стиль игры по сравнению с предыдущими двумя сезонами.
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