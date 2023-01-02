Грант Уильямс: есть ли у Дончича афроамериканские наклонности? Без сомнений

Форвард клуба НБА «Бостон Селтикс», американец Грант Уильямс высказался о звёздном словенском разыгрывающем Луке Дончиче.

«Кого бы я взял в свою команду? Луку, без сомнений. Если говорить обо всех драфтах после 2018 года, включая мой, то я бы выбрал Луку из-за его видения игры. Он уже давно так играет.

В последнем сезоне я выдал против «Маверикс» свою лучшую защиту. И этот человек, наталкиваясь на хорошую защиту, четырежды просто подбрасывал мяч, даже не смотря на него, и он попадал в корзину. А я смотрел на него и думал: «Это просто невыносимо. Я ненавижу тебя».

Есть ли у Дончича афроамериканские наклонности в поведении? Конечно. Насколько я знаю, он уже давно в Штатах. Он забавный парень», – сказал Грант в подкасте Dame Reems.

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