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54 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Атланту»

54 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Атланту»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:141 во втором овертайме.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 54 очка, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 28 очков, шесть подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Трей Янг. На его счету дабл-дабл: 30 очков, семь подборов и 14 передач. Также стоит отметить американского форварда Джона Клллинса, который набрал 25 очков, 13 подборов, но не отдал ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2023, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
143 : 141
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 54, Пул - 28, Лэмб - 17, Луни - 14, Болдуин Мл. - 8, Дивинченцо - 8, Муди - 6, Грин - 5, Джером - 3, Грин, Игуодала, Карри, Куминга, Роллинз, Уайзмен, Уиггинс
Атланта Хоукс: Янг - 30, Коллинс - 25, Мюррей - 25, Богданович - 21, Хантер - 17, Оконгву - 16, Холидей - 5, Гриффин - 2, Джонсон, Калвер, Камински, Капела, Крейчи, Мартин, Форрест, Холидэй
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