54 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Атланту»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:141 во втором овертайме.
Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 54 очка, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 28 очков, шесть подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Трей Янг. На его счету дабл-дабл: 30 очков, семь подборов и 14 передач. Также стоит отметить американского форварда Джона Клллинса, который набрал 25 очков, 13 подборов, но не отдал ни одной передачи.
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