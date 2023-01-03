Результаты всех матчей НБА января, турнирная таблица

3 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно десять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Шарлотт Хорнетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 115:121

«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 120:111

«Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» – 122:114

«Кливленд Кавальерс» – «Чикаго Буллз» – 145:134 ОТ

«Бруклин Нетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 139:103

«Миннесота Тимбервулвз» – «Денвер Наггетс» – 124:111

«Хьюстон Рокетс» – «Даллас Маверикс» – 106:111

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Детройт Пистонс» – 135:106

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Атланта Хоукс» – 143:141 ОТ

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Майами Хит» – 100:110

В последнем матче самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 54 очка, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 28 очков, шесть подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Трей Янг. На его счету дабл-дабл: 30 очков, семь подборов и 14 передач. Также стоит отметить американского форварда Джона Клллинса, который набрал 25 очков, 13 подборов, но не отдал ни одной передачи.