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Донован Митчелл стал седьмым игроком в истории НБА, который набрал 70+ очков

Донован Митчелл стал седьмым игроком в истории НБА, который набрал 70+ очков
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26-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл в матче с «Чикаго Буллз» (145:134, ОТ) набрал 71 очко и стал седьмым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось преодолеть отметку в 70 очков за одну игру. Также Митчелл побил рекорд франшизы по очкам за матч, обойдя Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга (по 57 очков).

70+ очков в одной игре ранее набирали Уилт Чемберлен, Коби Брайант, Дэвид Томпсон, Элджин Бэйлор, Дэвид Робинсон и Девин Букер.

Митчелл за 50 минут на площадке набрал 71 очко, сделал 11 передач, 8 подборов и 1 блок-шот. Он реализовал 22 из 34 бросков с игры, включая 7 из 15 трёхочковых, а также 20 из 25 штрафных.

Стоит отметить, что Митчелл также провёл самый результативный матч в нынешнем сезоне чемпионата.

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