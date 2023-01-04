55 очков и 10 подборов Янниса Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Вашингтоном»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:113.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 55 очков, 10 подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский центровой Брук Лопес, который набрал 21 очко, 12 подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис. На его счету 22 очка, девять подборов и всего четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который набрал 20 очков, четыре подбора и только две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 55, Лопес - 21, Портис - 17, Коннотон - 11, Инглс - 6, Холидэй - 6, Боучэмп - 4, Аллен - 3, Адетокунбо, Грин, Ибака, Картер, Мамукелашвили, Миддлтон, Мэттьюз, Нвора, Хилл
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 22, Кузма - 20, Авдия - 12, Кисперт - 12, Хатимура - 12, Гэффорд - 11, Бил - 8, Моррис - 8, Райт - 4, Гилл - 2, Гудвин - 2, Бартон, Гибсон, Дотсон, Дэвис, Кэри, Тодд
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