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«Парма-Пари» в овертайме обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ

«Парма-Пари» в овертайме обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 95:94.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Риз, набравший 19 очков. 17 баллов набрал Павел Антипов. 15 очков на счету Джастина Роберсона.

В составе «Автодора» отличился Малик Ньюмэн, набравший 24 очка. 21 балл в активе Данило Николича. Дабл-дабл из 21 очка и 10 передач на счету Райана Боутрайта. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Раде Загорац.

В следующем туре «Автодор» на выезде встретится с «Самарой». Матч состоится 8 января. «Парма» в следующем туре сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 8 января.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
04 января 2023, среда. 15:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
94 : 95
ОТ
Парма-Пари
Пермь, Россия
Автодор: Ньюмэн - 11, Ботрайт - 8, Николич - 6, Минченко - 5, Мачадо - 3, Джонс - 2, Загорац - 2, Колесников, Михайловский, Петенев, Пранаускис, Цыбиков
Парма-Пари: Платунов - 8, Роберсон - 7, Антипов - 6, Джеймс - 6, Онгвае - 6, Походяев - 4, Диме - 2, Шейко - 2, Риз - 1, Перевалов, Попов, Фирсов
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