«Парма-Пари» в овертайме обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 95:94.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Риз, набравший 19 очков. 17 баллов набрал Павел Антипов. 15 очков на счету Джастина Роберсона.



В составе «Автодора» отличился Малик Ньюмэн, набравший 24 очка. 21 балл в активе Данило Николича. Дабл-дабл из 21 очка и 10 передач на счету Райана Боутрайта. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Раде Загорац.



В следующем туре «Автодор» на выезде встретится с «Самарой». Матч состоится 8 января. «Парма» в следующем туре сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 8 января.