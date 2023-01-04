Стал известен расширенный состав женский сборной России для участия в сборе

РФБ на официальном сайте объявила расширенный список женской сборной России на участие в сборе. В состав попали 24 баскетболистки. Сбор пройдёт с 4 по 10 февраля в УТЦ «Новогорск».

Расширенный состав женской сборной России:



Защитники Анна Буровая («Динамо», Курск, 25 лет, 172 см), Марина Голдырева (МБА, Москва, 29 лет, 170 см), Виктория Завьялова (УГМК, Екатеринбург, 24 года, 170 см), Елизавета Комарова («Динамо» К, 27 лет, 174 см), Мария Крымова (МБА, 22 года, 171 см), Анна Кузнецова («Спарта энд К», Видное, 21 год, 177 см), Дарья Курильчук («Самара», Самара, 24 года, 181 см), Ксения Левченко (УГМК, 26 лет, 169 см), Дарья Репникова (УГМК, 22 года, 180 см), Олеся Сафонова («Динамо» К, 23 года, 178 см);



Форварды Нина Глонти (МБА, 25 лет, 188 см), Дарья Игнатова («Спарта энд К», 22 года, 184 см), Анастасия Олаири Косу (УГМК, 17 лет, 186 см), Раиса Мусина («Ника», Сыктывкар, 24 года, 190 см), Вероника Павлюченко («Пересвет-ЮФУ», Ростовская область, 21 год, 184 см), Ольга Фролкина («Динамо» К, 25 лет, 183 см), Виктория Черен (МБА, 24 года, 187 см), Анастасия Шилова (УГМК, 31 год, 186 см);



Центровые Мария Вадеева (УГМК, 24 года, 194 см), Анастасия Зоткина («Надежда», Оренбургская область, 23 года, 190 см), Вера Кучина («Спарта энд К», 22 года, 193 см), Жосселина Майга (МБА, 26 лет, 193 см), Альбина Ражева (УГМК, 28 лет, 194 см), Елизавета Шабанова («Динамо» К, 25 лет, 197 см).



Вместе с командой на сборе будут работать главный тренер Александр Ковалёв («Надежда»), старший тренер Александр Васин («Ника»), тренер Дмитрий Шумихин («Динамо» К), тренер-скаут Денис Кандалов («Динамо» К), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Забида Магомедова (ФМБА России), массажисты Артур Суджян (ФМБА России), Дмитрий Колчанов («Динамо» Москва), менеджер Светлана Лебедева (РФБ).



Отметим, что в окончательном списке останется лишь 18 баскетболисток. Сборная России должна сыграть два товарищеских матча с командой Беларуси 11 и 12 февраля в Минске.