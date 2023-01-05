Трипл-дабл Адетокунбо с 30 очками помог «Милуоки» обыграть «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:101 в овертайме.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 20 подборов и 10 передач, таким образом оформив трипл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить лёгкого форварда Грейсона Аллена, который набрал 16 очков, сделал четыре подбора и пять передач. Самым результативным игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету 31 очко, восемь подборов и 12 передач. Также стоит отметить защитника Гари Трента-младшего (22 очка, пять подборов и четыре передачи).