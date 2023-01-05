Трипл-дабл Адетокунбо с 30 очками помог «Милуоки» обыграть «Торонто»
Поделиться
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:101 в овертайме.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 20 подборов и 10 передач, таким образом оформив трипл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить лёгкого форварда Грейсона Аллена, который набрал 16 очков, сделал четыре подбора и пять передач. Самым результативным игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету 31 очко, восемь подборов и 12 передач. Также стоит отметить защитника Гари Трента-младшего (22 очка, пять подборов и четыре передачи).
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 104
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 28, Трент-мл. - 22, Барнс - 19, Ануноби - 14, Сиакам - 11, Буше - 5, Ачиува - 2, Берч, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Флинн, Харпер Мл., Эрнангомес, Янг
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Аллен - 16, Коннотон - 15, Портис - 14, Боучэмп - 10, Лопес - 9, Грин - 5, Нвора - 5, Адетокунбо, Ибака, Инглс, Картер, Мамукелашвили, Миддлтон, Мэттьюз, Хилл, Холидэй
Комментарии
- 5 января 2023
-
06:48
-
06:32
- 4 января 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:01
-
21:41
-
21:12
-
20:54
-
19:03
-
18:05
-
17:33
-
15:42
-
14:14
-
13:19
-
12:47
-
11:49
-
10:51
-
10:05
-
09:12
-
08:30
-
06:30
-
00:36
- 3 января 2023
-
23:21
-
22:16
-
21:17
-
19:21
-
18:50
-
17:40
-
16:44
-
16:20
-
15:43
-
14:35
-
13:33
-
11:33
Партнерский контент