Паскуаль высказался по поводу победы в матче с «Минском»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (91:66).
«В первую очередь хочу пожелать «Минску» всего наилучшего в следующих матчах. Это была игра, к которой мы хотели правильно настроиться, и в итоге мы действовали серьёзно на обеих сторонах площадки. Несмотря на мобильность «Минска», мы более или менее держали наш уровень в первой четверти, а во второй уже сыграли лучше как в защите, так и нападении. Большой перерыв стал ключевым, и после него мы довели дело до победы», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В следующем туре «Зенит» в Казахстане сыграет с местной «Астаной» на стадионе «Велотрек Сарыарка».
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