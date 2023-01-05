Паскуаль высказался по поводу победы в матче с «Минском»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (91:66).

«В первую очередь хочу пожелать «Минску» всего наилучшего в следующих матчах. Это была игра, к которой мы хотели правильно настроиться, и в итоге мы действовали серьёзно на обеих сторонах площадки. Несмотря на мобильность «Минска», мы более или менее держали наш уровень в первой четверти, а во второй уже сыграли лучше как в защите, так и нападении. Большой перерыв стал ключевым, и после него мы довели дело до победы», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В следующем туре «Зенит» в Казахстане сыграет с местной «Астаной» на стадионе «Велотрек Сарыарка».