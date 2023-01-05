«Не смогу играть так долго». Дончич рассказал, почему он не побьёт рекорд НБА по очкам

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич считает, что он не сможет побороться за новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за всю карьеру.

«Ни за что на свете… Это всегда возможно, но это будет очень тяжело. Для этого нужно быть парнем, который на протяжении 20 лет держит себя в отличной форме. Если говорить обо мне, то это невозможно, потому что я не смогу играть так долго. Удивительно наблюдать за Леброном. Это его 20-й сезон, и он набирает 30–40 очков каждый вечер», — приводит слова Дончича Fadeaway World.

В нынешнем сезоне НБА Дончич принял участие в 35 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 34,3 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,9 передачи.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: