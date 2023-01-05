Остин Ривз рассказал, как Уэстбрук помог ему справиться с неудачами

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о том, как ему помогли Расселл Уэстбрук и Фил Хэнди.
«Последние четыре дня я был очень разочарован в себе только потому, что придерживался высоких стандартов. Я искренне верю, что каждый мяч, который я бросаю, должен попадать в цель. Конечно, это не всегда бывает именно так, и я это осознаю. Но мне было трудно принять мои неудачи. У всех бывают неудачные броски. Я разговаривал с Рассом после игры с «Атлантой», и он напомнил мне один факт из своей карьеры. Однажды он играл в матче с «Мемфисом», и в тот день из 11 бросков он не попал ни разу. Обсудив всё это, я почувствовал, что всё не так уж и плохо. Недавно у меня также был разговор с Филом Хэнди. Мы обсуждали мышление и то, как нужно относиться к неудачным моментам игры. Главная мысль, которую мне донёс Хэнди: «Просто отпусти всё это и иди дальше. Вернись к тому, кто ты есть, и продолжай двигаться вперёд», — приводит слова Ривза ClutchPoints.
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