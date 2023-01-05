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Попович рассказал, когда он уйдёт в отставку

Попович рассказал, когда он уйдёт в отставку
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович рассказал о том, когда он планирует уйти в отставку.

«Это чертовски хороший вопрос. Я не думаю об уходе на пенсию. Когда придёт время, когда я пойму, что я сделал всё возможное для команды и мне пора, тогда я и завершу свой путь в НБА. Я уйду, когда устану от всего этого. Поймите, мне нравится заниматься этим делом… Моим делом. Я обожаю все эти тренировки, игры, победы и поражения», — приводит слова Поповича Fadeaway World.

В качестве главного тренера «Сан-Антонио» Попович начал работу в 1996 году. За время карьеры американский специалист пять раз становился победителем Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио» и трижды признавался тренером года.

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