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«Барселона» дома проиграла «Виртусу» в Евролиге

«Барселона» дома проиграла «Виртусу» в Евролиге
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Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого на стадионе «Палау Блауграна» «Барселона» принимала итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась со счётом 83:75 (26:15, 16:24, 18:18, 23:18) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал датский защитник Габриэль Лундберг. Он набрал 20 очков и отдал две результативные передачи. У «Барселоны» чаще других кольцо «Виртуса» поражал чех Ян Веселы. На его счету 12 очков, два подбора и одна результативная передача.

В следующем туре соревнований «Барселона» на выезде сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 11 января и начнётся в 20:00 мск. «Виртус» в следующем туре регулярного чемпионата примет литовский «Жальгирис». Матч пройдёт 10 января. Его начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
05 января 2023, четверг. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
75 : 83
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Барселона: Веселы - 12, Да Силва - 11, Курич - 11, Лапровиттола - 11, Абринес - 9, Миротич - 9, Хиггинс - 5, Калинич - 4, Шанлы - 3, Йокубайтис, Ннаджи, Паули
Виртус Болонья: Лундберг - 20, Оджелей - 14, Джайте - 10, Бако - 8, Теодосич - 8, Мики - 6, Пайола - 5, Шенгелия - 5, Уимс - 4, Манньон - 3, Белинелли, Камара
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