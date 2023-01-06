«Барселона» дома проиграла «Виртусу» в Евролиге

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого на стадионе «Палау Блауграна» «Барселона» принимала итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась со счётом 83:75 (26:15, 16:24, 18:18, 23:18) в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе победителей стал датский защитник Габриэль Лундберг. Он набрал 20 очков и отдал две результативные передачи. У «Барселоны» чаще других кольцо «Виртуса» поражал чех Ян Веселы. На его счету 12 очков, два подбора и одна результативная передача.
В следующем туре соревнований «Барселона» на выезде сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 11 января и начнётся в 20:00 мск. «Виртус» в следующем туре регулярного чемпионата примет литовский «Жальгирис». Матч пройдёт 10 января. Его начало запланировано на 22:30 мск.
- 6 января 2023
-
00:53
-
00:29
- 5 января 2023
-
23:59
-
22:57
-
22:09
-
21:00
-
20:18
-
19:28
-
18:34
-
18:05
-
16:49
-
16:14
-
15:44
-
14:37
-
13:39
-
12:20
-
11:45
-
10:53
-
10:05
-
09:39
-
09:00
-
06:48
-
06:32
- 4 января 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:01
-
21:41
-
21:12
-
20:54
-
19:03
-
18:05
-
17:33
-
15:42
-
14:14