«Барселона» дома проиграла «Виртусу» в Евролиге

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого на стадионе «Палау Блауграна» «Барселона» принимала итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась со счётом 83:75 (26:15, 16:24, 18:18, 23:18) в пользу гостей.



Самым результативным игроком в составе победителей стал датский защитник Габриэль Лундберг. Он набрал 20 очков и отдал две результативные передачи. У «Барселоны» чаще других кольцо «Виртуса» поражал чех Ян Веселы. На его счету 12 очков, два подбора и одна результативная передача.



В следующем туре соревнований «Барселона» на выезде сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 11 января и начнётся в 20:00 мск. «Виртус» в следующем туре регулярного чемпионата примет литовский «Жальгирис». Матч пройдёт 10 января. Его начало запланировано на 22:30 мск.