Результаты всех матчей Евролиги 5 января, турнирная таблица
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Закончились 5 матчей 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня встречались «Альба» и «Баскония». Противостояние проходило в упорной борьбе и завершилось победой немецкого клуба со счётом 85:84.
Во втором матче «Жальгирис» принимал «Фенербахче». Со счётом 86:66 победу одержали литовские баскетболисты.
В третьем матче встречались «Бавария» и «Панатинаикос». Немецкие игроки завладели инициативой уже в первой четверти и впоследствии довели матч до победы – 84:68.
В заключительных матчах игрового дня встречались «Барселона» и «Виртус», а также «Партизан» и «Монако»: победителями первой пары стали игроки «Виртуса» (83:75), а в противостоянии сербов и французов сильнее оказались первые – 100:80.
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
05 января 2023, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
85 : 84
Баскония
Витория, Испания
Альба: Смит - 18, Блатт - 11, Ло - 11, Олинде - 11, Тиман - 10, Ветцель - 6, Зусман - 6, Ламмерс - 6, Сикма - 4, Кумадже - 2, Делов, Маттиссек
Баскония: Хенри - 19, Ховард - 17, Томпсон - 15, Гедрайтис - 10, Хоммс - 8, Седекерскис - 6, Котсар - 4, Костелло - 3, Эноч - 2, Диес, Маринкович, Райэсте
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
05 января 2023, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 66
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Браздейкис - 17, Димша - 17, Бирутис - 15, Улановас - 10, Лекавичюс - 9, Шмитс - 6, Буткевичюс - 3, Хэйс - 3, Гедрайтис - 2, Лукошюнас - 2, Эванс - 2, Кривас
Фенербахче: Букер - 10, Мотли - 8, Эдвардс - 8, Бирсен - 6, Гудурич - 6, Махмутоглу - 6, Уилбекин - 5, Хазер - 5, Адетокунбо - 4, Калатес - 4, Пьерр - 4, Хэйс
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
05 января 2023, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
84 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Бавария: Рабит - 23, Бонга - 11, Гиллеспи - 10, Хантер - 10, Уэйлер-Бэбб - 8, Харрис - 8, Гиффей - 4, Уинстон - 4, Ярамаз - 4, Уолден - 2, Вимберг, Ципсер
Панатинаикос: Бэйкон - 18, Деррик Уильямс - 14, Уолтерс - 10, Гудайтис - 8, Папаяннис - 6, Ли - 5, Понитка - 4, Григонис - 3, Бохоридис, Калаицакис, Манцукас, Хугкас
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
05 января 2023, четверг. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
75 : 83
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Барселона: Веселы - 12, Да Силва - 11, Курич - 11, Лапровиттола - 11, Абринес - 9, Миротич - 9, Хиггинс - 5, Калинич - 4, Шанлы - 3, Йокубайтис, Ннаджи, Паули
Виртус Болонья: Лундберг - 20, Оджелей - 14, Джайте - 10, Бако - 8, Теодосич - 8, Мики - 6, Пайола - 5, Шенгелия - 5, Уимс - 4, Манньон - 3, Белинелли, Камара
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
05 января 2023, четверг. 23:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
100 : 80
Монако
Монако, Монако
Партизан: Лессор - 21, Пантер - 19, Мадар - 15, Анджушич - 12, Экзам - 11, Ледей - 10, Папапетру - 9, Смайлагич - 3, Аврамович, Вукчевич, Нанналли, Трифунович
Монако: Окобо - 17, Диалло - 12, Уаттара - 10, Блоссомгейм - 9, Джеймс - 9, Браун - 8, Холл - 8, Мотеюнас - 7, Кутюр, Макунду, Стразель
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