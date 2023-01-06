Результаты всех матчей Евролиги 5 января, турнирная таблица

Закончились 5 матчей 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня встречались «Альба» и «Баскония». Противостояние проходило в упорной борьбе и завершилось победой немецкого клуба со счётом 85:84.



Во втором матче «Жальгирис» принимал «Фенербахче». Со счётом 86:66 победу одержали литовские баскетболисты.



В третьем матче встречались «Бавария» и «Панатинаикос». Немецкие игроки завладели инициативой уже в первой четверти и впоследствии довели матч до победы – 84:68.



В заключительных матчах игрового дня встречались «Барселона» и «Виртус», а также «Партизан» и «Монако»: победителями первой пары стали игроки «Виртуса» (83:75), а в противостоянии сербов и французов сильнее оказались первые – 100:80.