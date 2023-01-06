«Индиана» собирается обменять Тёрнера, если не договорится с игроком о продлении контракта

«Индиана Пэйсерс» обменяет центрового Майлза Тёрнера, если не сможет согласовать с ним условия продления контракта, сообщает журналист Мэтт Мур со ссылкой на несколько источников.



Текущее соглашение 26-летнего баскетболиста заканчивается летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Тёрнер хотел бы получать не менее $ 20 млн за сезон. Не исключается, что Майлза обменяют в «Торонто Рэпторс» или «Лос-Анджелес Лейкерс». В частности, калифорнийская команда пыталась обменять Тёрнера ещё в межсезонье.



В нынешнем сезоне Майлз Тёрнер принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 16,7 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 1,5 результативной передачи в среднем за игру. Стоит отметить, что для 26-летнего центрового на данный момент это самый результативный сезон в карьере.