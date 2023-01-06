Тейтум считает, что ему будет сложно попасть в стартовую пятёрку Матча всех звёзд
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Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился мнением о том, что ему будет непросто пробиться в стартовую пятёрку Матча всех звёзд – 2023.
«В этом плане я нахожусь в довольно сложной ситуации. Я нахожусь за Кевином Дюрантом, Яннисом Адетокунбо и Джоэлом Эмбиидом. Мы вчетвером набираем в среднем по 30 очков и претендуем на звание самого ценного игрока чемпионата. Так что надо постараться, чтобы обойти одного из них», — приводит слова Тейтума журналист The Athletic Джей Кинг на своей странице в социальной сети.
Согласно промежуточным результатам голосования, Тейтум занимает четвёртое место и уступает Дюранту, Эмбииду и Адетокунбо.
«Бостон Селтикс» в текущем сезоне располагается на первом месте в Восточной конференции.
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