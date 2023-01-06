«Даллас» отчислит из состава четырёхкратного участника Матча всех звёзд

«Даллас Маверикс» отчислит четырёхкратного участника Матча звёзд НБА Кембу Уокера, сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.
Уокер подписал контракт с «Далласом» в ноябре 2022 года. С тех пор он провёл за клуб девять матчей, набирая в среднем 8,0 очка, отдавая 2,1 передачи и совершая 1,8 подбора. 7 января контракт Уокера с «Далласом» должен был стать гарантированным.
В прошлом сезоне Уокер выступал в составе «Нью-Йорк Никс». Он сыграл в 37 матчах, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи. После этого стало известно, что Кемба Уокер не будет принимать участия в матчах «Никс» в оставшейся части сезона.
Вскоре Уокер был обменян в «Детройт Пистонс». При этом «Детройт» и Уокер договорились, что игрок пропустит тренировочный лагерь, а клуб отчислит либо обменяет его до 17 октября 2022 года.
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