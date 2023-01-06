Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» отчислит из состава четырёхкратного участника Матча всех звёзд

«Даллас» отчислит из состава четырёхкратного участника Матча всех звёзд
Комментарии

«Даллас Маверикс» отчислит четырёхкратного участника Матча звёзд НБА Кембу Уокера, сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Уокер подписал контракт с «Далласом» в ноябре 2022 года. С тех пор он провёл за клуб девять матчей, набирая в среднем 8,0 очка, отдавая 2,1 передачи и совершая 1,8 подбора. 7 января контракт Уокера с «Далласом» должен был стать гарантированным.

В прошлом сезоне Уокер выступал в составе «Нью-Йорк Никс». Он сыграл в 37 матчах, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи. После этого стало известно, что Кемба Уокер не будет принимать участия в матчах «Никс» в оставшейся части сезона.

Вскоре Уокер был обменян в «Детройт Пистонс». При этом «Детройт» и Уокер договорились, что игрок пропустит тренировочный лагерь, а клуб отчислит либо обменяет его до 17 октября 2022 года.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023