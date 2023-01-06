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Демаркус Казинс пройдёт медосмотр в «Лейкерс»

Демаркус Казинс пройдёт медосмотр в «Лейкерс»
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Четырежды участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс на следующей неделе должен пройти медосмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Демаркус Казинс является свободным агентом. По информации источника, он шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Игрок рассчитывает заключить соглашение с «Лейкерс». Однако официально дата просмотра ещё не определена.

С 5 января в НБА можно заключать краткосрочные контракты на 10 дней.

Прошлый сезон Демаркус Казинс провёл в «Денвер Наггетс». Центровой также выступал за «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Лейкерс» располагается на 12-м месте в Западной конференции.

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