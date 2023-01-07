33 очка Кевина Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Нью-Орлеан Пеликанс»
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:102.
Самым результативным игроком у «Бруклина» стал 34-летний лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 33 очка, сделавший 10 подборов и три передач. Также большой вклад в успех команды внёс разыгрывающий Кайри Ирвинг, который набрал 19 очков, сделал 5 подборов и 5 передач. Самым результативным у хозяев стал американский разыгрывающий Си Джей Макколум. На его счету 28 очков, 6 подборов и 6 передач. Также стоит отметить Наджи Маршалла, который набрал 23 очка, сделал девять подборов и одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
102 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Маршалл - 23, Альварадо - 17, Валанчюнас - 12, Мёрфи - 11, Джонс - 5, Хэйс - 4, Грэм - 2, Дэниэлс, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Бруклин Нетс: Дюрант - 33, Ирвинг - 19, Уоррен - 15, О'Нил - 14, Клэкстон - 9, Карри - 8, Симмонс - 6, Ватанабэ - 3, Харрис - 1, Дюк, Миллз, Моррис, Самнер, Томас, Уильямс, Шарп, Эдвардс
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