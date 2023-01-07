33 очка Кевина Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Нью-Орлеан Пеликанс»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 108:102.



Самым результативным игроком у «Бруклина» стал 34-летний лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 33 очка, сделавший 10 подборов и три передач. Также большой вклад в успех команды внёс разыгрывающий Кайри Ирвинг, который набрал 19 очков, сделал 5 подборов и 5 передач. Самым результативным у хозяев стал американский разыгрывающий Си Джей Макколум. На его счету 28 очков, 6 подборов и 6 передач. Также стоит отметить Наджи Маршалла, который набрал 23 очка, сделал девять подборов и одну передачу.