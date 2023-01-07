Игуодала вернётся на паркет в ближайшем матче «Уорриорз»

Ветеран Национальной баскетбольной ассоциации, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала вернётся на паркет в ближайшее время после длительного отсутствия, сообщает ESPN. По информации источника, Игуодала выйдет на площадку в ближайшем матче «Уорриорз» с «Орландо Мэджик».



38-летний Игуодала в минувшее межсезонье стал свободным агентом, однако в итоге подписал новый контракт с «Голден Стэйт». Он пропустил первую половину нынешнего сезона из-за травмы бедра.



В минувшем сезоне ветеран принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, где набирал четыре очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи в среднем за игру.

Ранее Игуодала отреагировал на слова лёгкого форварда «Финикс Санз» Микала Бриджеса, назвавшего его старпёром.