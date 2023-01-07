Чемпион НБА: на игру Тейтума нет ответа, если он реализует шесть-семь передач за игру

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс», американец Ричард Джефферсон высказался о лидере «Бостон Селтикс» и соотечественнике Джейсоне Тейтуме.

«Джейсон Тейтум в точности соответствует тому положению, где ему стоит быть. Он развивается, становится лучше и превращается в лидера. И важно обратить внимание на то, как он передаёт мяч.

Такие парни как Йокич, Лука и Леброн, позволяют себе играть один на один из-за способности передавать мяч. На игру Тейтума нет ответа, если он реализует шесть-семь передач за игру. У него получается вовлекать товарищей по команде и добиваться двузначного числа передач, в этом и заключается его созревание», – сказал Джефферсон в эфире NBA on TNT.

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