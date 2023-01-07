Главный тренер «Астаны» прокомментировал поражение команды в сезоне

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Зенитом».
«Скажу так: в очередной раз 35 минут мы показываем хороший баскетбол, а в последние пять минут теряем игровую дисциплину. Мы отыгрались после крупного отставания, но из-за того, что потеряли игровую дисциплину, «Зенит» ушёл вперёд. Конечно, надо отметить Эртеля, который хорошо сыграл сегодня, дирижировал нападением команды, раздавал передачи, сам решал в отдельных ситуациях. Последние пять минут – это наш бич, мы с этим боремся, работаем над этой проблемой. Поздравляю «Зенит» с победой, всех с Рождеством», — приводит слова Олега Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
«Зенит» располагается на третьем месте в Единой лиге ВТБ, выиграв 14 матчей регулярного чемпионата из 18. Это третья подряд победа для петербургского клуба.
«Астана» с тремя победами находится на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.
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