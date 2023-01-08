Кларксон отклонил предложение «Юты» о продлении контракта
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Защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает инсайдер Марк Стейн. Таким образом, Кларксон следующим летом может стать неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока на сезон-2023/2024, по которой он получит за год $ 14,3 млн.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кларксон принял участие в 40 встречах, набирая в среднем 20,6 очка, совершая 3,9 подбора и отдавая 4,5 результативной передачи за игру.
Кларксон выступает в «Юте» с 2020 года, в состав «джазменов» он перешёл из «Кливленда». До «Кливленда» Джордан успел поиграть в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которых он и дебютировал в НБА.
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