Кларксон отклонил предложение «Юты» о продлении контракта

Защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает инсайдер Марк Стейн. Таким образом, Кларксон следующим летом может стать неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока на сезон-2023/2024, по которой он получит за год $ 14,3 млн.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кларксон принял участие в 40 встречах, набирая в среднем 20,6 очка, совершая 3,9 подбора и отдавая 4,5 результативной передачи за игру.



Кларксон выступает в «Юте» с 2020 года, в состав «джазменов» он перешёл из «Кливленда». До «Кливленда» Джордан успел поиграть в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которых он и дебютировал в НБА.