Трипл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Нью-Орлеаном»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:117.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший трипл-дабл: 34 очка, десять подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который заработал 28 очков, шесть подборов и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас. На его счету дабл-дабл: 25 очков, десять подборов и три передачи. Также отметим американца Наджи Маршалла, который набрал 24 очка, два подбора и четыре передачи.