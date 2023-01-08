Трипл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Нью-Орлеаном»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:117.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший трипл-дабл: 34 очка, десять подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который заработал 28 очков, шесть подборов и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас. На его счету дабл-дабл: 25 очков, десять подборов и три передачи. Также отметим американца Наджи Маршалла, который набрал 24 очка, два подбора и четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Вуд - 28, Хардуэй-младший - 18, Харди - 15, Динвидди - 12, Макги - 6, Дав. Бертанс - 5, Райт - 4, Пауэлл - 2, Пинсон - 2, Баллок - 1, Грин, Клебер , Лоусон, Нтиликина, Финни-Смит
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 25, Маршалл - 24, Джонс - 16, Альварадо - 14, Льюис - 12, Мёрфи - 7, Эрнангомес - 6, Темпл - 5, Грэм - 4, Хэйс - 4, Дэниэлс, Ингрэм, Лидделл, Макколлум, Нэнс, Сиброн, Уильямсон
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