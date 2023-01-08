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37 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»

37 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 136:134.

Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший 34 очка, два подбора и девять передач. Также стоит отметить центрового из Литвы Домантаса Сабониса, который заработал дабл-дабл: 25 очков, 12 подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, восемь подборов и семь передач. Также отметим 31-го номера американского центрового Томаса Брайанта, который заработал дабл-дабл: 29 очков, 14 подборов, но не заработал ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
134 : 136
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 34, Сабонис - 25, Барнс - 18, Хаертер - 17, Мюррэй - 16, Лайлз - 11, Митчелл - 9, Холмс - 4, Деллаведова, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Монк, Окпала, Эллис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Брайант - 29, Шрёдер - 27, Уэстбрук - 23, Беверли - 6, Габриэль - 6, Тоскано-Андерсон - 4, Кристи - 2, Нанн - 2, Браун, Браун, Джонс, Дэвис, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Уокер
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