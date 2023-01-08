37 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 136:134.



Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший 34 очка, два подбора и девять передач. Также стоит отметить центрового из Литвы Домантаса Сабониса, который заработал дабл-дабл: 25 очков, 12 подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, восемь подборов и семь передач. Также отметим 31-го номера американского центрового Томаса Брайанта, который заработал дабл-дабл: 29 очков, 14 подборов, но не заработал ни одной передачи.