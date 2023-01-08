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Наставник «Лейкерс» высказался по поводу серии из пяти побед

Наставник «Лейкерс» высказался по поводу серии из пяти побед
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу игры своей команды в этом сезоне.

Напомним, «озёрники» располагаются на 12-м месте в Западной конференции и идут на серии из пяти побед.

«Мы движемся в правильном направлении и учимся на своих ошибках. В конце концов, всё, через что мы прошли, я думаю, стало для нас огромным уроком. Сейчас мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Хэма ESPN.

Сегодня в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 136:134.

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