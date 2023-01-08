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«Игра достойна плей-офф». Перасович высказался по поводу победы в матче с «Парма-Пари»

«Игра достойна плей-офф». Перасович высказался по поводу победы в матче с «Парма-Пари»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Парма-Пари» (89:82 ОТ).

«Считаю, что эта игра достойна плей-офф. Мы играли против очень хорошей команды. «Парма-Пари» показала жёсткий баскетбол. При такой местной поддержке очень тяжело победить. В начале матча соперник играл с большой энергией, в один момент мы закрыли их свободные броски, благодаря агрессивной защите Зайцева и Жбанова вернули себе преимущество и ушли на большой перерыв с перевесом. Начало третьей четверти не было для нас удачным, но после мы реабилитировались. К концу матча у нас был шанс не переводить игру в овертайм, но команда совершила несколько ошибок, после чего понадобилось дополнительное время, чтобы выявить победителя», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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