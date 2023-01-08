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«Не хватило одного броска». Пашутин высказался по поводу поражения от УНИКСа

«Не хватило одного броска». Пашутин высказался по поводу поражения от УНИКСа
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Главный тренер «Парма-Пари» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (82:89 ОТ).

«Спасибо болельщикам за такую поддержку и полный зал энергии! УНИКС — атлетичная и сбалансированная команда, мы готовились к такому сопернику, и ребята сегодня показали настоящую борьбу. Сегодня не было открытого баскетбола, постарались играть от защиты и контролировать матч. В стартовой четверти нам удалось это сделать и выйти в лидеры. После невынужденных потерь с нашей стороны УНИКС вернулся в игру и захватил лидерство. В третьей четверти мы вновь поговорили с командой и стали уделять большее внимание защите и контролю игры. К сожалению, за 13 секунд до конца основного времени не удалось реализовать все штрафные броски, у нас был большой шанс на другой исход матча. Думаю, что мы сделали большой шаг вперёд, если сравнить нашу первую игру с УНИКСом в этом сезоне. Мы добавляем, ребята объединились. Важность появления Айзеи Риза тоже нельзя не заметить — он добавил командной игры и хорошей атмосферы. Думаю, что мы на правильном пути, но сегодня, к сожалению, не хватило одного броска», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.

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