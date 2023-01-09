Трипл-дабл Хардена помог «Филадельфии» обыграть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимает «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 123:111.
Главным героем встречи в составе победителей стал Джеймс Харден, который записал в свой актив трипл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 11 передач. Тайриз Макси набрал 23 очка.
Самым результативным в составе «Детройта» стал Киллиан Хейз, который набрал 26 очков. Айзея Стюарт оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.
Таким образом, «Филадельфия» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча в НБА.
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 123
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Хейз - 26, Богданович - 20, Стюарт - 20, Бёркс - 12, Диалло - 12, Айви - 10, Ноэль - 6, Нокс - 3, Бей - 2, Багли III, Бейхайм, Джозеф, Дюрен, Каннингем, Ливерс, Макгрудер, Роден
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Харден - 20, Харрелл - 20, Рид - 16, Ньянг - 14, Харрис - 12, Милтон - 8, Тибулл - 5, Хаус - 3, Коркмаз - 2, Кинг, Мелтон, Спрингер, Такер, Шэмпени, Эмбиид
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