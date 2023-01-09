Трипл-дабл Хардена помог «Филадельфии» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимает «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 123:111.

Главным героем встречи в составе победителей стал Джеймс Харден, который записал в свой актив трипл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 11 передач. Тайриз Макси набрал 23 очка.

Самым результативным в составе «Детройта» стал Киллиан Хейз, который набрал 26 очков. Айзея Стюарт оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча в НБА.