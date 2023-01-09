29 очков Ирвинга принесли «Бруклину» победу в матче с «Майами»
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В Майами (США) на «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей с разницей в одно очко — 102:101.
Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Джимми Батлер, набравший 26 очков, сделавший девять подборов и одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Тайлера Хироу, который оформил 24 очка, четыре подбора и две передачи.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 29 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить выступление легкого форварда Кевина Дюранта, который набрал 17 очков, сделал четыре подбора и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
101 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 26, Хироу - 24, Адебайо - 10, Страс - 10, Хайсмит - 10, Оладипо - 8, Робинсон - 6, Лоури - 4, Винсент - 3, Дедмон, Йович, Кэйн, Мартин, Робинсон, Хаслем, Юртсевен
Бруклин Нетс: Ирвинг - 29, Дюрант - 17, Карри - 14, Клэкстон - 13, Уоррен - 10, О'Нил - 8, Симмонс - 4, Харрис - 4, Ватанабэ - 3, Дюк, Миллз, Моррис, Самнер, Томас, Уильямс, Шарп, Эдвардс
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