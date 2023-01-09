29 очков Ирвинга принесли «Бруклину» победу в матче с «Майами»

В Майами (США) на «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей с разницей в одно очко — 102:101.



Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Джимми Батлер, набравший 26 очков, сделавший девять подборов и одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Тайлера Хироу, который оформил 24 очка, четыре подбора и две передачи.



Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 29 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить выступление легкого форварда Кевина Дюранта, который набрал 17 очков, сделал четыре подбора и две передачи.