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Результаты всех матчей НБА 9 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 9 января, турнирная таблица
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9 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» – 111:123
«Торонто Рэпторс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 117:105
«Индиана Пэйсерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 116:111
«Майами Хит» – «Бруклин Нетс» – 101:102
«Мемфис Гриззлиз» – «Юта Джаз» – 123:118
«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 96:104
«Оклахома-Сити Тандер» – «Даллас Маверикс» – 120:109
«Финикс Санз» – «Кливленд Кавальерс» – 98:112
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Атланта Хоукс» – 108:112

«Филадельфия» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча в НБА.

Турнирная таблица НБА
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