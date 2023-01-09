Результаты всех матчей НБА 9 января, турнирная таблица

9 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» – 111:123
«Торонто Рэпторс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 117:105
«Индиана Пэйсерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 116:111
«Майами Хит» – «Бруклин Нетс» – 101:102
«Мемфис Гриззлиз» – «Юта Джаз» – 123:118
«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 96:104
«Оклахома-Сити Тандер» – «Даллас Маверикс» – 120:109
«Финикс Санз» – «Кливленд Кавальерс» – 98:112
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Атланта Хоукс» – 108:112
«Филадельфия» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча в НБА.
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