Результаты всех матчей НБА 9 января, турнирная таблица

9 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» – 111:123

«Торонто Рэпторс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 117:105

«Индиана Пэйсерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 116:111

«Майами Хит» – «Бруклин Нетс» – 101:102

«Мемфис Гриззлиз» – «Юта Джаз» – 123:118

«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 96:104

«Оклахома-Сити Тандер» – «Даллас Маверикс» – 120:109

«Финикс Санз» – «Кливленд Кавальерс» – 98:112

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Атланта Хоукс» – 108:112



«Филадельфия» одержала четвёртую победу за последние пять матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча в НБА.