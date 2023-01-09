Ирвинг – о травме Дюранта: я был рядом. Такие ситуации пугают

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал травму колена, которую получил его товарищ по команде Кевин Дюрант. Пока степень её серьёзности неизвестна. Сегодня, 9 января, Кевину сделают МРТ.



«Я был рядом. Такие ситуации пугают. Если кто-то не смотрит на то, что происходит, случиться может что угодно. Поэтому я рад, что Кевин много времени проводил в тренажёрном зале, укрепив своё тело, что уберегло его от более плохих последствий.



Он в хорошем настроении, как и все мы. Сила нашей команды заключается в том, что мы подбадриваем друг друга. Мы готовы ко всему, что может на нас обрушиться», — приводит слова Ирвинга ESPN US.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: