Пол Пирс: учитывая уровень современной НБА, я бы набирал 50+ очков в каждой игре

Чемпион НБА в сезоне-2007/2008 американец Пол Пирс считает, что уровень современной лиги гораздо ниже, нежели во времена его карьеры.
«В моей карьере есть только одна игра, в которой я набрал 50 очков. Учитывая уровень игры отдельно взятых игроков НБА, которые играют сейчас, мне кажется я бы набирал 50+ очков в каждой своей игре. Не через игру или раз в неделю, а в каждой», — приводит слова Пирса Fadeaway World.
Пирс отыграл 19 сезонов за свою карьеру. Он завоевал титул чемпиона и стал MVP финала в 2008 году. Пирс был 10-кратным участником Матча Всех Звёзд и является одним из трех игроков, набравших более 20 000 очков за карьеру, играя за «Бостон Селтикс».
Ранее Пирс высказался по поводу игры одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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