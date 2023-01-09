Генменеджер московской «Руны»: главная цель — «Финал четырёх» Евролиги в ближайшие 5 лет

Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич высказался о планах клуба по развитию.
«Руна» – частный клуб, который не ждёт каждый год, какой бюджет выделит город. Мы каждый день ищем спонсоров, партнёров, чтобы расти и развиваться. У нас самый быстроразвивающийся бренд. Наш менеджмент – самый молодой во всём российском профессиональном спорте, и это не просто слова. Клуб даёт спортивный результат и уже привлекает дополнительные инвестиции. Мы далеки от идеала, но придём к этому в скором времени.
Главная цель – «Финал четырёх» Евролиги. Надеюсь, мы сделаем это в ближайшие пять лет. Для меня выход в «Финал четырёх» будет высочайшим достижением с «Руной». Что будет после этого, тяжело говорить, но мои личные амбиции – это управление клубом НБА», — приводит слова Юхневича официальный сайт команды.
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