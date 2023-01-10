Леброн Джеймс пропустит игру с «Денвером» из-за боли в голеностопе

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит сегодняшний гостевой матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» из-за боли в левом голеностопе, сообщает журналист Шэмс Чарания.
Ранее сообщалось, что участие Джеймса во встрече находится под вопросом.
В составе «Лейкерс» также отсутствуют травмированные Остин Ривз, Трой Браун и Лонни Уокер.
Встреча «Лейкерс» с «Денвером» начнётся сегодня, 10 января в 05:00 мск.
Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт дома в четверг, 12 января.
Напомним, летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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