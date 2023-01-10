Дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса помог «Нью-Орлеану» переиграть «Вашингтон»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:132.
Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис, заработавший дабл-дабл: 23 очка, десять подборов и всего одну передачу. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который заработал 19 очков, восемь подборов и всего две передачи. Самым результативным у гостей стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас. На его счету дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и одна передача. Стоит ещё выделить американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 34 очка, пять подборов и одну передачу.
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