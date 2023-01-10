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Дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса помог «Нью-Орлеану» переиграть «Вашингтон»

Дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса помог «Нью-Орлеану» переиграть «Вашингтон»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:132.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис, заработавший дабл-дабл: 23 очка, десять подборов и всего одну передачу. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который заработал 19 очков, восемь подборов и всего две передачи. Самым результативным у гостей стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас. На его счету дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и одна передача. Стоит ещё выделить американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 34 очка, пять подборов и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 132
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 23, Кузма - 19, Кисперт - 17, Гэффорд - 13, Моррис - 13, Хатимура - 9, Авдия - 4, Гибсон - 4, Гудвин - 4, Райт - 4, Гилл - 2, Бартон, Бил, Дотсон, Дэвис, Кэри, Тодд
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 34, Валанчюнас - 27, Маршалл - 18, Грэм - 11, Альварадо - 10, Мёрфи - 6, Нэнс - 6, Хэйс - 6, Джонс - 5, Дэниэлс - 4, Темпл - 3, Сиброн - 2, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Уильямсон, Эрнангомес
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